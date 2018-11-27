Bodrum'da batan göçmen teknesinin şüphelisi yakalandı

İbrahim DANIŞ/TORBALI (İzmir), (DHA)- BODRUM'da, geçen 22 Ekim'de, 2 çocuğun yaşamını yitirdiği, 17 kaçak göçmenin ise sağ kurtarıldığı insan kaçakçılığı olayına karıştığı iddiasıyla aranan organizatörlerden biri, İzmir'in Torbalı ilçesinde, jandarmanın yol denetiminde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Geçen 22 Ekim'de, saat 06.00 sıralarında, Bodrum'un Gümbet Mahallesi sahilinden denize açılan kaçak göçmenlerin içinde bulunduğu fiber tekne, kıyıdan ayrıldıktan yaklaşık 30 metre sonra battı. Suya düşen kaçak göçmenlerin yardımına, ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu toplam 19 kaçak göçmen, denizden çıkarıldı. Boğulma tehlikesi geçiren kaçak göçmenlerden 5'i hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan 5 kişiden Filistin uyruklu Melek Abucezar (9) ve İhab Abucezar (4) yaşamını yitirdi. Yaşanan olayın ardından jandarma, kaçak göçmenleri ölüm yolculuğuna gönderen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çalışmalar sürerken, Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından dün öğle saatlerinde İzmir-Aydın karayolu Yazıbaşı Mevkii'nde, yapılan yol kontrolünde, şüphe üzerine durdurulan bir otomobildeki Mücahit T.'nin kimlik sorgulamasında, 2 çocuğun öldüğü insan kaçakçılığı olayına karıştığı iddiasıyla arandığı ortaya çıktı. Mücahit T., gözaltına alındı, ardından Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.

