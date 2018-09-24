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Bodrum'da batan tekneden kaçakların kurtarılması kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2018 11:04 | Son Güncelleme

BODRUM açıklarında, kaçak göçmenlerin içinde olduğu teknenin batması sonucu 1 kişi yaşamını yitirirken, Sahil Güvenlik ekiplerince 16 kişinin kurtarıldığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

Bodrum'da batan tekneden kaçakların kurtarılması kamerada

Kadir ÖZEN/MUĞLA, (DHA) - BODRUM açıklarında, kaçak göçmenlerin içinde olduğu teknenin batması sonucu 1 kişi yaşamını yitirirken, Sahil Güvenlik ekiplerince 16 kişinin kurtarıldığı anların görüntüleri ortaya çıktı.
Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, dün saat 09.28'de, Bodrum'un Akyarlar Mahallesi açıklarında tekne battığını öğrendi. Bodrum Arama-Kurtarma Derneği Ambulans Botu, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Botu ve bölgede bulunan 1 ticari tekne ile arama- kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışma sonucu 15 kaçak göçmen, denizden kurtarılırken, jandarma ekipleri ise 1 kaçağı karada yakaladı. 3'ü kadın, 8'i erkek, 5'i çocuk olan 14'ü Suriye ve 2'si Somali uyruklu toplam 16 kaçağın tamamı kıyıya getirilerek, kimlik tespitleri yapıldı. Ayrıca 1 kadının da cansız bedenine ulaşıldı. Kurtarılanların ifadelerine göre, batan teknede 17 kişinin olduğunun belirlenmesi üzerine arama- kurtarma çalışmalarına son verildiği açıklandı.
ÖNCE ÇOCUKLARI BOTA ALDILAR
Kaçak göçmenlerin kurtarılma anları, Sahil Güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülerde, ekiplerin, kaçaklar için seferber olduğu görüldü. İlk olarak çocukları bota alan ekipler, daha sonra tüm kaçak göçmenleri kıyıya getirdi. Kıyıda bekleyen 112 Acil Servis ekipleri, kaçak göçmenleri sedyelere alıp, ambulansla hastaneye kaldırdı.

FOTOĞRAFLI

Bodrum'da batan tekneden kaçakların kurtarılması kameradaBodrum'da batan tekneden kaçakların kurtarılması kameradaBodrum'da batan tekneden kaçakların kurtarılması kameradaBodrum'da batan tekneden kaçakların kurtarılması kamerada

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