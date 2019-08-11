HABER

Bodrum'da bayramlaşan plaja koştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 15:24 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, tatilciler plajları doldurdu.

Bodrum'da bayramlaşan plaja koştu

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, tatilciler plajları doldurdu.
Bodrum'da tatilciler ve ilçe halkı, sabah saatlerindeki bayramlaşmaların ardından soluğu plaj ve sahillerde aldı. Dünyaca ünlü Paşatarlası, Kumbahçe ve Gümbet plajları, sıcaktan bunalanlarla dolup taştı. Plajlarda adım atacak yer kalmadı. Geç gelenler yer bulmakta güçlük çekti. Hava sıcaklığının 33 derece, deniz suyu sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü Bodrum plajlarında renkli görüntüler oluştu.
İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir ve Mersin gibi büyükşehirlerden Bodrum'a gelenler, turistlik ilçede özlenen görüntüleri ortaya çıkardı. Kimi jet ski kullanarak günün keyfini çıkardı, kimi ise Bodrum Limanı'ndan ve Halikarnas İskelesi'nden kalkan günübirlik tur teknelerine binerek, mavi yolculuğa çıktı. Gökova'nın koylarını gezdi.

FOTOĞRAFLI

Bodrum'da bayramlaşan plaja koştuBodrum'da bayramlaşan plaja koştuBodrum'da bayramlaşan plaja koştuBodrum'da bayramlaşan plaja koştu

Antalya'da şaşkınlık veren olay! Kulağından canlı kelebek çıktı Antalya'da şaşkınlık veren olay! Kulağından canlı kelebek çıktı
İstanbul'da minibüs takla attı: Yaralılar varİstanbul'da minibüs takla attı: Yaralılar var
- Bahaddin Yetkin: Kaftancıoğlu’na 7 yıl önceki tweeti nedeniyle yapılanları kınayanlar, bana aynısını yaşattılar- Bahaddin Yetkin: Kaftancıoğlu’na 7 yıl önceki tweeti nedeniyle yapılanları kınayanlar, bana aynısını yaşattılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

50 bin lira harcadı! Tam 10 yıldır topluyor

50 bin lira harcadı! Tam 10 yıldır topluyor

Nijerya'da kaçırılan Türk denizcileri taşıyan uçak İstanbul'da

Nijerya'da kaçırılan Türk denizcileri taşıyan uçak İstanbul'da

Babasını trans bireyin evinde öldürmüştü! Yeni gelişme

Babasını trans bireyin evinde öldürmüştü! Yeni gelişme

Mayolu poz verdi! Basenleri gündem oldu

Mayolu poz verdi! Basenleri gündem oldu

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

15 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

15 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Yüzyıllardır oradaydılar! İki mahalle başka yere taşınıyor

Yüzyıllardır oradaydılar! İki mahalle başka yere taşınıyor

Ay, Yay burcunda ilerliyor

Ay, Yay burcunda ilerliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da minibüs takla attı: Yaralılar var

İstanbul'da minibüs takla attı: Yaralılar var

Son dakika! İstanbul Pendik'te orman yangını!

İstanbul'da orman yangını!

Bayram tatilinin ilk iki gününde acı bilanço: 24 kişi hayatını kaybetti

Bayram tatilinin ilk iki gününde acı bilanço

İstanbullular bayramın ilk gününde adalara akın etti

İstanbullular bayramın ilk gününde adalara akın etti

Silahlı kavgaya müdahale eden bekçi kaçan şüpheliyi ateş ederek durdurdu

İstanbul'da hareketlilik! Mahalle bekçisi ateş ederek durdurdu

4 yaşındaki kızı tren ezdi, annenin feryatları yürek yaktı

Adana'da çok acı olay... Annenin feryadı yürek yaktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.