Bodrum'da belediyeden tatilcilere temizlik uyarısı

Bodrum Belediyesi ekipleri, bayram tatiliyle yoğunlaşan ana caddelerde ve yol kenarlarında temizlik çalışması başlatarak, tatilcilere çevreyi kirletmemeleri konusunda uyarıda bulundu.

Bayram tatiliyle Bodrum genelinde tedbirlerini artıran Bodrum Belediyesi ekipleri, temizlik çalışması yaptı.

Ekipler, Bodrum-Güvercinlik Mahallesi arasında başlattıkları temizlik çalışmasında araçlardan atılan çok miktarda atık malzemeyi topladı.

Yol kenarlarındaki temizlik çalışması Bodrum genelinde devam ederken, vatandaşlardan, araçlarından dışarı çöp atmamaları konusunda duyarlılık istendi.

- "Çevreye karşı duyarlı ol"

Bodrum Belediyesi tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla bilboardlara asılan kutlama mesajlarında da farkındalık hedeflendi.

Not kağıdı şeklinde tasarlanan bilboardlarda, "Bodrum tatilinde yapılacaklar" başlığı altında, "Mozoleyi gör... Çevreye karşı duyarlı ol...", "Antik Tiyatro'yu gör...Doğaya saygılı ol...", "Kaleyi mutlaka gör... Denizi kirletme..." ifadelerine yer verildi.

