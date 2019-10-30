Bodrum’da binler sokağa döküldü, dev Türk bayrağı denizde dalgalandı

Bodrum’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 96’ıncı yıldönümü nedeniyle düzenlenen fener alayına binlerce kişi katıldı. Fener alayının ardından Bodrum Belediye Meydanı’nı dolduran binlerce vatandaş Suzan Kardeş konserinde Cumhuriyet Bayramı’nı coşkuyla kutladı.

Bodrum’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolayısıyla sabah saatlerinde düzenlenen programın ardından akşam da Marina’dan başlayarak Belediye Meydanı’na kadar fener alayı düzenledi. Fener alayı sırasında Neyzen Tevfik Caddesi’nde adeta insan seli yaşandı. Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile binlerce vatandaşın katıldığı fener alayında unutulmaz anlar yaşandı. Atatürk ve Türk bayraklarıyla donatılan işletmelerden yakılan meşaleler geceyi gündüze çevirirken çalan marşlara fener alayına katılan herkes eşlik etti.

Fener alayının ardından ise meydanı dolduran binlerce vatandaş önce şovmen Hakan Doğanay’ın performansıyla ardından ise sahneye çıkan Suzan Kardeş’in konseri ile coştu. Meydanı dolduran binlerce Bodrumlunun alkışlarıyla sahneye çıkan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Muhteşemsin Bodrum, ben size kurban olurum" diyerek başladığı konuşmasında "Biz hepimiz Cumhuriyetimize kurban oluruz. Ata’mıza kurban oluruz. Cumhuriyet nefesimizdir. Cumhuriyet damarlarımızdaki kandır. Cumhuriyet çocuğumuzdur. Cumhuriyet gencimizdir. Cumhuriyet ilimdir, irfandır. Cumhuriyet bayrağımızdır. Cumhuriyet vatanımızdır. Cumhuriyet bizim her şeyimizdir. O bize Ata’mızın armağanıdır ve emanetidir. Sonsuza kadar koruyacağız. Sayın Kaymakamım sizlere çok teşekkür ederim, bu güzel atmosfer için sizlerin emeği çok büyük ve Bodrumluların emeği çok büyük. Her bayramda bu coşkuyu artırarak kutluyoruz. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.