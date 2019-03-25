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Bodrum'da boş arazideki mezardan köpek ölüsü çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2019 15:45 | Son Güncelleme

BODRUM'da, cadde kenarındaki boş araziye birinin gömüldüğünü düşünenlerin ihbarı üzerine polis harekete geçti.

Bodrum'da boş arazideki mezardan köpek ölüsü çıktı

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da, cadde kenarındaki boş araziye birinin gömüldüğünü düşünenlerin ihbarı üzerine polis harekete geçti. Üstü toprakla kapatılmış ve çevresi taşlarla çevrilmiş alanın mezar olduğu ortaya çıkarken, gömülenin ise köpek olduğu anlaşıldı.
Bitez Mahallesi Adliye Caddesi kenarındaki boş bir arazide, kenarları taşla çevrilen alanın yeni kazılmış bir mezar olabileceğini düşünenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası, bölgeye iş makinesi çağrıldı. Yapılan kazıda, mezara gömülmüş bir köpeğin ölüsü bulundu. Durumu zabıta ekiplerine bildiren polis ekipleri, bölgeden ayrıldı. Zabıta ekipleri ise köpek ölüsünü alarak uygun başka bir yere gömmek üzere götürdü.

FOTOĞRAFLI

Bodrum'da boş arazideki mezardan köpek ölüsü çıktı

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