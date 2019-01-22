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Bodrum'da bulunan iguana, Ormanya'ya getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2019 12:53 | Son Güncelleme

BODRUM'da yol kenarında bulunan iguana, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait Ormanya Doğal Yaşam Parkı'ndaki yeni yuvasına alındı.

Bodrum'da bulunan iguana, Ormanya'ya getirildi

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - BODRUM'da yol kenarında bulunan iguana, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait Ormanya Doğal Yaşam Parkı'ndaki yeni yuvasına alındı.
Bodrum'da bir ay önce vatandaşlar tarafından sokağa terk edilmiş halde bulunan yaklaşık 1 metre boyundaki iguana, Muğla Doğa Koruma ve Milli Parklar'dan teslim alınarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait Kartepe'de bulunan Doğal Yaşam Parkı Ormanya'daki yeni yuvasına getirildi. Evde bakıldığı daha sonra dışarıya terk edildiği tahmin edilen iguanaya Ormanya'da bulunan Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde veteriner hekimlerce sağlık kontrolleri yapıldı. 1 haftayı aşkın bir süredir dışarıda yaşamını sürdürdüğü düşünülen iguananın, vitamin ve mineral takviyesi ile durumu sağlıklı hale getirildi. Karantina sürecinin bitmesi ile iguana yeni yaşam alanına yerleştirildi. Çocuk hayvanat bahçesinde özel bir alan hazırlanan iguana için gerekli tüm çalışmalar yapıldı. Alanın altına kum serilerek dekoratif bitkilerle süslendi. Yaşamını 26 derecede sürdürebilen iguana için yerden ısıtma ve ısı lambalarından destek alınıyor.

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Bodrum'da bulunan iguana, Ormanya'ya getirildiBodrum'da bulunan iguana, Ormanya'ya getirildiBodrum'da bulunan iguana, Ormanya'ya getirildiBodrum'da bulunan iguana, Ormanya'ya getirildi

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