Bodrum'da büyük kavga! Birbirlerine girdiler

Biri oyuncu diğeri sunucu... Dostlukları 20 yıla dayanan iki arkadaş küçücük bir sebep yüzünden saç saça baş başa kavga etti!

Seçkin Piriler ile Meral Kaplan saç saça baş başa kavga etti!

1 / 11 Olaylar şöyle gelişti; Seçkin Piriler, Meral Kaplan’ın kendisini eleştirmesine ve çocukları hakkında bir konuda uyarmasına sinirlendi.

2 / 11 Evinde kalan arkadaşını sert bir dille uyardı. Karşılıklı bağrışmalar büyük bir tartışmaya dönüştü. Çıkan kavgada fiziki saldırıya uğrayan Meral Kaplan, Seçkin Piriler’in evinden apar topar kaçtı.

3 / 11 Annesi ve çocuğunu da alıp İstanbul'a doğru yola çıkan Meral Kaplan daha öncede evdeki dadıdan şiddet gördüğünü açıklamıştı.

4 / 11

5 / 11

6 / 11

7 / 11

8 / 11

9 / 11

10 / 11