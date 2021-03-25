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Bodrumda can pazarı

25.03.2021 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da evin bodrumunda kalan 3 işçi ısınmak için yağ tenekesinde kömür yakınca zehirlendi.

Bursa’da evin bodrumunda kalan 3 işçi ısınmak için yağ tenekesinde kömür yakınca zehirlendi. Kalbi duran işçilerden biri 112 ekiplerinin kalp masajı sonrası hayata dönerken hayati tehlikeleri bulunan diğer iki işçi de hastaneye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, olay Yıldırım ilçesine bağlı Sıracevizler Mahallesi 2. Mestanlı Sokak üzerindeki 3 katlı bir evin bodrumunda meydana geldi. İnşaatlarda çatı işi yapan 3 işçi havanın karlı olması sebebiyle işe gitmedi.
Bodrumda kalan işçiler havanın soğuk olması sebebiyle teneke içerisinde mangal kömürü yaktı. Kömürden çıkan zehirli duman bodrumda yatan 3 işçiyi zehirledi.
Bodrumdan gelen duman üzerine içeriye giren bina sahipleri 3 genci baygın halde görünce 112 ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bodrumda kalbi durduğu belirlenen Yalçın M.’ye kalp masajı yaparak hayata döndürdü. Durumu ağır olan Yalçın M. ve yanındaki işçiler Yusuf U. ve Muzaffer A. polis ve sağlık ekipleri tarafından baygın halde bodrumdan çıkarılıp ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
Bodrumda inceleme yapan polis ekipleri halen duman çıkaran yağ tenekesi içerisinde yakılan kömürü dışarıya çıkararak söndürdü. Hastaneye kaldırılan 3 işçinin de hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlatırken olayın görgü tanığı bina sahibi yaşlı kadın, "Bunlar işçi, oğlumun yanında çalışıyorlar, çatı işi yapıyorlar. Bugün kar yağdığı için gitmemişler işe. Oğlum gelince üşümüşler, fırından kömür almışlar. Zehirlemiş onları kömür. Biri benim oğlum diğer ikisi işçi" diye konuştu.

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