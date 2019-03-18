HABER

Bodrum'da caretta caretta ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 18:39 | Son Güncelleme

 BODRUM'da sahilde, caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası ölü bulundu.

Bodrum'da caretta caretta ölü bulundu

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da sahilde, caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası ölü bulundu.
Haremtan Koyu Sahili'nde sabah saatlerinde dolaşan çoban, sahilde hareketsiz şekilde duran caretta careta'yı görünce durumu zabıta ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen zabıta ekipleri, ölü olduğu belirlenen caretta caretta'yı inceledi. Üzerinde herhangi bir kesici veya ateşli silah yarası bulunmayan caretta caretta'nın bedeni, Bodrum Geçici Hayvan Merkezi'ne götürüldü. Yapılacak nekropsi sonrası caretta caretta'nın ölüm nedeninin belirleneceği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Bodrum'da caretta caretta ölü bulundu

PARTNERÜnlü yıldız çöp atmaya iç çamaşırıyla gidince...Ünlü yıldız çöp atmaya iç çamaşırıyla gidince...
Tekirdağ'da halka hoşaf ve çorba dağıtıldıTekirdağ'da halka hoşaf ve çorba dağıtıldı
Çanakkale şehitleri için 50 metrelik Türk bayrağı ile yürüyüşÇanakkale şehitleri için 50 metrelik Türk bayrağı ile yürüyüş
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

Kocam öldükten sonra kafayı yedim

Kocam öldükten sonra kafayı yedim

Seda Akgül'ün dekolte isyanı! 'Olay olacak göğüs dekolteli paylaşım'

Seda Akgül'ün dekolte isyanı! 'Olay olacak göğüs dekolteli paylaşım'

Hollanda'da silahlı saldırı: 3 kişi öldü!

Hollanda'da silahlı saldırı: 3 kişi öldü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!

İstanbul'da kimyasal maddelerin olduğu fabrikada yangın

İstanbul'da kimyasal maddelerin olduğu fabrikada yangın

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

Uzman çavuş şoke etti! Lojmanda dehşet

Uzman çavuş şoke etti! Lojmanda dehşet

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'O trafolara kedi değil fil soksalar fayda etmeyecek'

'O trafolara kedi değil fil soksalar fayda etmeyecek'

Gözyaşları sel oldu: Bizim için hayat bitti

Gözyaşları sel oldu: Bizim için hayat bitti

Bıçakladığı bedensel engelli kuru yemişçiyi, boğazını keserek öldürdü

Dehşet veren olayın sebebi belli oldu! Büyük vicdansızlık

Sultanbeyli'de halk otobüsü gecekonduya çarptı

Sultanbeyli'de halk otobüsü gecekonduya çarptı

Bugüne kadar kimse içeri girmemişti! Müthiş keşif

Bugüne kadar kimse içeri girmemişti! Müthiş keşif

PKK'lı terörist böyle itiraf etti: Kaçamayanlar intihar ediyor

Böyle itiraf etti: Kaçamayanlar intihar ediyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.