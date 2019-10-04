HABER

Bodrum'da çekilen "Oğul" isimli kısa filmin galası yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 00:07 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çekilen "Oğul" isimli kısa filmin galası, başrol oyuncusu Zerrin Sümer'in katılımıyla yapıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çekilen ve başrolde Zerrin Sümer'in oynadığı "Oğul" isimli kısa filmin galası yapıldı.

Bodrum Kısa Film Atölyesi'nce (BKFA) çekilen 19 dakikalık kısa filmin Cinamarine Sineması'ndaki galasına sinemaseverler ilgi gösterdi.

Yalı, Çiftlik ve Kızılağaç mahallerinde çekilen filmde, köyde yaşamını sürdüren "Hatice Ana" başrolünü üstlenen Zerrin Sümer'e, BKFA oyuncuları ve ilçede tiyatro eğitimi almaya devam edenler eşlik etti.

Filmde, iş kazasında kaybettiği oğlunu ve yaşanan olayı hatırlamayan bir anneye, köy halkının yardım etmesi, her gün başka birinin onun oğlu gibi eve gelip gitmesi anlatılıyor.

BKFA adına plaket verilen Zerrin Sümer, filmin senaryosunun kendisini duygulandırdığını, filmi izlediğinde de duygulandığını dile getirdi.

Filmin gösteriminin ardından fotoğraf sanatçısı ve filmin yönetmeni Serkan Turaç, izleyenlerin sorularını yanıtladı.

Filmin yurt içi ve yurt dışında festivallerde gösterimi için hazırlık yaptıklarını söyleyen Turaç, BKFA olarak Bodrum'da 4'üncü kısa filmi çektiklerini anlattı.

Filmdeki amaçlarının iş kazalarına dikkati çekmek olduğunu ifade eden Turaç, şunları söyledi:

"Yaşanmış bir olay üzerinden gidip film hayat buldu. Anne aslında çocuğunu yitirmiş. Yaşı itibariyle olayları tamamen unutmuş, oğlunu unutmuş, çocuğunu hatırlamıyor. Köy halkı da imece usulü yardımcı oluyor. Her gün biri evine gidip oğlu Hasan'ın yerine geçiyor. Film hem köyde yardımlaşmayı anlatıyor hem de insanların belki diplerde barındırdığı insani değerleri ortaya çıkarmasını sağlayan bir film oldu."

Erzurum'da 3 bin yıl sonra heyecanlandıran keşifErzurum'da 3 bin yıl sonra heyecanlandıran keşif
Uyuşturucu bağımlısı gencin tüyler ürperten itiraflarıUyuşturucu bağımlısı gencin tüyler ürperten itirafları
GÜNCELLEME - Balıkesir'de telefon dolandırıcıları polisten kaçamadıGÜNCELLEME - Balıkesir'de telefon dolandırıcıları polisten kaçamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
oğul bodrum iş kazası kısa film Zerrin Sümer

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kocaeli’deki torbacı operasyonunda 9 tutuklama

Kocaeli’de uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklu

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li mevkidaşı Esper ile "güvenli bölge"yi görüştü

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!

Avcılar'da binaları riskli bulunan 2 okul tatil edildi

İstanbul'da riskli bulunan 2 okul tatil edildi!

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ 3 Ekim 2019 Süper Loto sonuçları sorgula

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı!

Meteoroloji uyarmıştı! Bir uyarı da Valilik'ten: Şiddetli olacak

Meteoroloji uyarmıştı! Bir uyarı da Valilik'ten: Şiddetli olacak

Anayasa Mahkemesi'nin Sırrı Süreyya Önder kararının gerekçesi açıklandı

AYM'nin Süreyya Önder kararının gerekçesi açıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.