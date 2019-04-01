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Bodrum'da CHP'li adaydan zafer kutlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 00:22 | Son Güncelleme

BODRUM'da kesin olmayan sonuçlara göre seçimleri kazanan CHP'li Belediye Başkan adayı Ahmet Aras, meydanda partililer ile bir araya gelerek zafer kutlamalarına başladı.

Bodrum'da CHP'li adaydan zafer kutlaması

Mehmet Can MERAL/BODRUM ( Muğla), (DHA)- BODRUM'da kesin olmayan sonuçlara göre seçimleri kazanan CHP'li Belediye Başkan adayı Ahmet Aras, meydanda partililer ile bir araya gelerek zafer kutlamalarına başladı.
Bodrum'da kesin olmayan sonuçlara göre 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni kazanan CHP'li Belediye Başkan adayı Ahmet Aras, zaferini partililer ve vatandaşlarla birlikte kutladı. Sandıkların yüzde 62'sinin açılması ile birlikte zaferlerini ilan eden CHP'liler Bodrum Belediye Meydanı'na akın etti. Oyların sayımını ilçe binasında partilileriyle birlikte takip eden Ahmet Aras, sonuçlar netleşmeye başlayınca meydana gelerek vatandaşlarla kucaklaştı. Ahmet Aras burada halka hitaben yaptığı konuşmada "Yarından itibaren çalışmaya başlıyoruz" dedi.
Ahmet Aras belediye meydanında yaptığı konuşmasının ardından meydanı dolduran vatandaşlarla birlikte Bodrum Bandosu'nun çaldığı marşlar eşliğinde Bodrum Limanı'nda zafer yürüyüşü gerçekleştirdi. Bir yandan tebrikleri kabul eden Ahmet Aras, "Bodrum'un başkanı Ahmet Aras" ve "En büyük başkan bizim başkan" sloganları eşliğinde yürüyüşünü sürdürdü. Ahmet Aras, daha sonra kesin sonuçları almak üzere Konacık Mahallesi'nde bulunan Seçim Koordinasyon Merkezi'ne geldi.

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Bodrum'da CHP'li adaydan zafer kutlamasıBodrum'da CHP'li adaydan zafer kutlamasıBodrum'da CHP'li adaydan zafer kutlamasıBodrum'da CHP'li adaydan zafer kutlaması

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