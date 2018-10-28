Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen festivalde, "minik şefler" mandalinalı helva pişirdi.

Ortakent-Yahşi Mahallesi'ndeki bir eğlence merkezinde düzenlenen festivalde, minik şefler, coğrafi işaretli bir ürün olan Bodrum mandalinalı helva yaptı.

Muğla başta olmak üzere, Hakkari, Yalova, Gaziantep, Kocaeli, Diyarbakır, Mersin ve Eskişehir'in de aralarında bulunduğu birçok ilden gelen 300'e yakın öğrenci, yaptıkları Bodrum mandalinalı helvalarla profesyonel şefleri aratmadı.

Gastronomi Kültür ve Turizm Derneği himayesinde gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler aynı anda helva pişirdi. Hakkari Çukurca'dan gelen ve festivale yöresel kıyafetleriyle katılan öğrenciler, ilgi odağı oldu.

Öğrenciler, mandalina suyuyla pişirdikleri helvaları, yörelerine ait ceviz, fıstık, kuru üzüm, incir ve mandalina gibi tatlarla süsleyerek sunum yaptı.

Jürideki profesyonel şeflerin, helvaları tadarak birinciyi seçmeye çalışırken oldukça zorlandığı gözlendi.

Çeşitli öğrenci gruplarının da sahne aldığı etkinlikte, doyasıya eğlenen öğrencilerin hepsi birinci seçildi.

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin'in de katıldığı etkinlik gün boyu sürdü.

