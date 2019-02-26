Bodrum'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü kutlandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü kutlandı.

AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'ndeki kutlamada, üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu ve "Doğum günün kutlu olsun dünya lideri" yazlı pasta hazırlandı.

Kutlamaya katılanlar alkışlar eşliğinde "İyi ki doğdun reis" tezahüratları yaptı.

AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni tüm hainliklerden, kötü emellerden, dış ve iç tehlikelerden, ihanetten koruyan, kollayan, çok güçlü bir liderimiz var. Allah'a şükürler olsun. Liderimize bu güzel gününde Bodrum'dan da mesaj ulaştırmak istiyorum. Allah ülkemizin, Cumhuriyetimizin, devletimizin geleceği adına ona güç kuvvet, uzun ömürler versin." diye konuştu.

CHP'nin kendi içinde düzeni, birliği sağlayamadığını savunan Demir, "Böyle bir durumdaki CHP'nin Bodrum'un yönetimine talip olmasını anlamak mümkün değil." dedi.

Muğla'nın ve Bodrum'un çok iyi hizmetlere ihtiyacı olduğunu anlatan Demir, şöyle devam etti: