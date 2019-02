Bodrum'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü kutlandı

"Bütün Muğla'da şansımızın yüksek olduğunu görüyorum. Siz de gözlemliyorsunuz. Bu fırsatı lütfen elimizden kaçırmayalım. Bodrum'un her tarafını görüyorsunuz pislik götürüyor. Her sene insanların kaderiymiş gibi sel felaketi ile karşı karşıya kalıyorlar. Yol, su meselesi yani her tarafı mesele. Bu meseleyi çözecek olan iktidarla birleşmektir, buluşmaktır. Bu dönem inşallah biz bunu hepimizin gayretleri ile başaracağız."

AK Parti Bodrum Belediye Başkan adayı Dr. Tahir Ateş de "Sayın Cumhurbaşkanımıza, genel başkanımıza Allah uzun ömürler versin. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Çünkü onun varlığı, manevi, gücü bizler için çok önemli. Ondan aldığımız destekle çok güzel şeyler yapacağız." diye konuştu.

Ateş, "Bodrum'un sorunlarını çözecek tek ekibiz. Biz gelmezsek, maalesef o fiş çekilecek halde." ifadelerini kullandı.