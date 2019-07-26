Bodrum'da denetimler sıklaştırıldı

BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın yaz aylarında nüfusu artan turizmde lokomotif ilçesi Bodrum'da belediye, başta çevre kirliliği olmak üzere, gürültü, işgaliye, yaya geçişini engelleyen park ihlalleri ve vatandaşları rahatsız eden dilencilere yönelik denetimler sıklaştırıldı. Gördüğü ve tespit ettiği her ihlali öncelikle sözlü uyaran ekipler, ihlale devam eden kişi ve firmalara hakkında ise Kabahatler Kanunu çerçevesinde çeşitli oranlarda para cezaları kesiyor.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, kamuya açık alanlarda gelişigüzel asılan, çevre ve görüntü kirliliği oluşturan afiş ve ilanlara karşı çalışma başlattı. Belediyeden izin almaksızın asılan afiş, pankart ve ilanlar toplanırken, afişleri asan kişi ve işletmeler tespit edilerek Kabahatler Kanunu'na göre 320 TL ile 9 bin 898 TL arasında cezai işlem uygulanmaya başlandı. Kent içindeki yönlendirme tabelaları üzerine asılan afişler ise tek tek toplanıyor.

Öte yandan Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaz sezonunda nüfusun artmasıyla birlikte fazla mesai yapmaya başladı. 'Çöp Saati' uygulamasını başlatan belediye, bu saatler dışında ve konteynerlerin çevresine atık ve çöp bırakarak çevre kirliliğine neden olan vatandaşları uyarırken, moloz ve hafriyat döken kişi ve işletmeler hakkında da işlem başlatıyor. Bu çerçevede moloz ve hafriyat atıklarını gelişigüzel bırakanlar hakkında Kabahatler Kanunu'na göre 50 TL ile 16 bin 510 TL arasında cezai işlem uygulanıyor. Cezaya ve uyarılara rağmen aynı hareketi tekrarlayan kişi ve firmalar tespit edildiğinde ceza miktarı katlanarak artıyor.

KALDIRIMA ARAÇ PARKIYLA MÜCADALE

'Daha yaşanabilir bir Bodrum' hedefiyle alınan önlemlerden bir diğeri de kural tanımadan gelişigüzel yerlere araç park eden sürücülere yönelik oldu. Zabıta ekipleri, kısa süreliğine de olsa kaldırımlara park eden ve özellikle engellilerin ulaşımını zorlaştıran araçlara karşı denetimlerini sıklaştırdı. Zabıta, özellikle turistik bölgelere yakın yerlerde duraklayarak, araç yıkayan ve hatta araç içinde konaklayan tur ve şehirlerarası otobüs personelini uyararak uygun yerlere yönlendiriyor.

GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ KONTROL ALTINA ALINIYOR

Kent estetiğini bozan görüntü kirliliğine yönelik önlemlerin yanı sıra, gürültü kirliliği şikayetleri de Bodrum Belediyesi Zabıtası ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından değerlendiriliyor. Ekipler, işletmelere önlem almaları için süre veriyor. Uyarıları dikkate almayan mekanlara ise ilk seferde 36 bin 95 TL ceza kesiliyor. Tekrarlanması durumunda ceza iki katına çıkarılıyor. Canlı müzik belgesi olmadığı halde canlı müzik yapan işletmelere de 18 bin 37 TL cezai işlem uygulanıyor.

SEYYAR SATICI VE DİLENCİLERE YAKIN TAKİP

Dilenci ve seyyar satıcılara yönelik çalışmalarını da sürdüren ekipler, özellikle tatilcilerin yoğun oldukları bölgelerde yaptıkları çalışmalarda tespit ettikleri dilenci ve seyyar satıcıları bölgeden uzaklaştırıyor. Dilencilere Kabahatler Kanunu'na göre 153 TL ceza kesen ekipler, seyyar satıcılara ise ilk seferde 153 TL, ikinci seferde ise 320 TL para cezası kesiliyor. İnşaat yasağına uymayan ve özellikle gürültülü iş makineleriyle çalışan şahıs ve işletmelere de giden ekipler, inşaat çalışmasını durdurarak söz konusu işletmeye Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesine istinaden 320 TL cezai işlem uyguluyor. Gelişi güzel asılan yönlendirme levhalarını da kaldırtan zabıta ekipleri, sokak ve caddelerde esnaf ve vatandaşlar tarafından atılan masa ve sandalyeleri de kaldırtıyor.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 7 gün 24 saat boyunca sürdürdükleri rutin kontrol ve denetimler dışında vatandaşlar tarafından Çağrı Merkezi ve WhatsApp İletişim Hattı'na bildirilen şikayetlere de en hızlı şekilde müdahale ediyor.