Bodrum'da deniz dibi ve sahil temizliği

Mehmet Can MERAL/ BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, "Denize en çok mavi yakışır" sloganı ile belediye tarafından gerçekleştirilen deniz dibi temizliği bu hafta Gündoğan ve Küçükbük mahallelerinde yapıldı.

Bodrum Belediyesi'nin çeşitli birimlerinde görev yapan personellerden oluşan su altı dalış takımının çevre bilinci oluşturmak ve farkındalık yaratmak için "Denize en çok mavi yakışır" sloganı ile yaptıkları temizlik çalışmaları beşinci yılına girdi. Her hafta farklı bir koyda gerçekleştirilen deniz dibi temizlik çalışmalarının bu haftaki bölümüne toplam 12 dalgıç katıldı. Önce Küçükbük ve daha sonra Gündoğan mahallerinin sahilinde yaklaşık 2 saat süren deniz dibi temizliğinde 23 kilogram plastik, 65 kilogram cam, 45 kilogram metal, 114 kilogram araç lastiği, 34 kilogram da diğer atık türleri olmak üzere toplam 281 kilogram katı atık çıkarıldı. Kıyıya çıkarılan atıklar ayrıştırılması için Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne nakledildi. Deniz dibi temizliği etkinliğine katılan Nafiz Ilıcak İlkokulu ve Muharrem Eskiyapan Ortaokulu öğrencileri de plajda yaptıkları temizlik ile çalışmalara destek verdi. Öğrencilere Bodrum Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü görevlileri tarafından çıkarılan atıkların denize ve denizde yaşayan canlılara nasıl ve ne kadar sürede zarar verdiği anlatıldı. Bodrum Belediyesi deniz dibi temizliği etkinliğinin 10 Nisan Çarşamba günü Gölköy Mahallesi'nde devam edeceği bildirildi.