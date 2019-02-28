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Bodrum'da deniz dibinden çıkarılanlar şaşırttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 10:29 | Son Güncelleme

 'DENİZE en çok mavi yakışır' sloganıyla Bodrum Belediyesi'nin dalış ekibince bu yıl 5'inci kez deniz dibi temizlik çalışması yapıldı. Ortakent Yahşi sahilinde dalış yapan ekipler; denizden halı, futbol topu, spor ayakkabı ve araç lastiği dahil 173 kilogramlık atık çıkardı.

BODRUM (Muğla), (DHA) - 'DENİZE en çok mavi yakışır' sloganıyla Bodrum Belediyesi'nin dalış ekibince bu yıl 5'inci kez deniz dibi temizlik çalışması yapıldı. Ortakent Yahşi sahilinde dalış yapan ekipler; denizden halı, futbol topu, spor ayakkabı ve araç lastiği dahil 173 kilogramlık atık çıkardı.
Bodrum Belediyesi'nce 'Denize en çok mavi yakışır' sloganıyla Ortakent Yahşi'deki kafenin yanındaki sahilden deniz dibi temizlik çalışması yapıldı. Scuba ve serbest olmak üzere toplam 14 dalgıç, limanın etrafını dolaşarak, denizi atıklardan temizledi. Yaklaşık 2 saat süren temizlik çalışmasında, aralarında futbol topu, spor ayakkabı ve halı gibi çeşitli eşyaların bulunduğu çok sayıda atık kıyıya çıkarıldı. Çalışmalarda 51 kilogram plastik atık, 15 kilogram metal atık, 42 kilogram tekstil, 40 kilogram evsel atık ve 25 kilogram da cam atık olmak üzere toplam 173 kilogram atık, ayrıştırma işlemlerinin ardından toplanarak, Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne nakledildi. Her yaz sezonu öncesi başlatılan ve denizlerin temiz kalması için yerli- yabancı herkesi bilinçlendirmek amacıyla düzenlenen deniz dibi temizliğine Kerem Aydınlar Ortaokulu ile özel okulun öğrencileri de katıldı. Dalgıçlar denizde bulunduğu sırada öğrenciler ise sahili temizledi. Bodrum Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü görevlilerince etkinliğe katılan öğrencilere, çöplerin doğaya verdiği zararlar hakkında bilgiler verildi. Öğrencilere denizden çıkarılan halı, cam ve plastik şişe, teneke meşrubatlar, otomobil lastikleri, balık ağları ve kopmuş olta iğnelerinin denize ve özellikle denizde yaşayan canlılara verdiği zarar anlatıldı. Yetkililer, toplanan atık maddelerin cinslerine göre ayrılarak, geri dönüşüme gönderildiğini belirtip, öğrencilerden çevre ve deniz temizliği konusunda duyarlı olmalarını istedi.

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