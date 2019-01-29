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Bodrum’da dereler taştı, ağaçlar devrildi, araçlar yolda kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 07:51 | Son Güncelleme

Muğla’nın Bodrum ilçesini önce fırtına sonra sağanak yağış vurdu.

Muğla’nın Bodrum ilçesini önce fırtına sonra sağanak yağış vurdu. Bardaktan boşalırcasına yağan sağanak yağmur cadde ve sokakları göle çevirdi. Ağaçların devrildiği, araçların yolda kaldığı ilçede hayat durma noktasına geldi. Ardı ardına çakan şimşekler ise geceyi gündüze çevirdi.
Tatil cenneti Bodrum’da etkili olan gök gürültülü sağanak yağış, cadde ve sokakları göle çevirdi. İlçede ağaçlar yola devrildi, araçlar yollarda mahsur kaldı, elektrik ve internet kesintileri yaşandı. Bir anda bastıran yağmur su baskınlarına neden oldu.
Ağaçlar yola devrildi
Bodrum’da gün boyu fırtına ve şiddetli yağış etkili oldu. Sabah saatlerinden itibaren görüş mesafesinin düşük olduğu ilçede akşam saatlerinde yoğun yağış etkili oldu. Yağışla birlikte yıldırım ve şimşeklerin gökyüzünü aydınlattığı ilçede elektrik ve internet kesintileri yaşandı. Akyarlar’da yola devrilen ağaçlar yolu kapattı. Yol, belediye ekiplerinin çalışmasıyla açıldı.
Yoğun yağış Bodrum’un çeşitli noktalarında cadde ve sokakları göle çevirdi. Göle dönen yollarda mahsur kalan bir araç ilginç bir yöntemle kurtarıldı. İki aracına arasına giren bir vatandaş halat vazifesi gördü. Suda kalan otomobilin ön kaputuna oturan vatandaş onları iten kamyonete ayaklarını dayadı. Zaman zaman tehlikeli anlar yaşansa da otomobil sudan kurtarılarak akaryakıt istasyonuna çekildi. Bodrum’un pek çok noktasında rögar kapakları taştı.Polis, jandarma, itfaiye, sağlık, belediye, Muğla 911 arama kurtarma ekipleri ve AKUT teyakkuza geçti. Ekipler, yağış boyunca gelen ihbarlar doğrultusunda çalışma yaptı.

Bodrum’da dereler taştı, ağaçlar devrildi, araçlar yolda kaldı

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