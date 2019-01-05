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Bodrum'da develeri gören telefona sarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 17:35 | Son Güncelleme

BODRUM'da geleneksel düzenlenen deve güreşleri öncesi, kortej yürüyüşü yapıldı.

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da geleneksel düzenlenen deve güreşleri öncesi, kortej yürüyüşü yapıldı. Develeri gören ilçe sakinleri ve turistler cep telefonlarıyla görüntü ve fotoğraf çekerken, yürüyüşte renkli görüntüler ortaya çıktı. Kızılağaç Mahallesi'ndeki Deve Güreşi Arenası'nda yarın Bodrum Belediye Başkanlığı'nın ev sahipliğinde, Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Kocadon'un himayesinde, yaklaşık 120 devenin mücadele edeceği 'Geleneksel Bodrum Deve Güreşi Festivali' düzenlenecek. Etkinlik öncesi bugün, kortej yürüyüşü yapıldı. 22 devenin yer aldığı kortej yürüyüşü Bodrum Otobüs Terminali'nden başlayarak Cevat Şakir ve Neyzen Tevfik caddeleri üzerinde sürdü, Milta Marina'da sona erdi. Terminalde ve yolda develeri bir anda karşılarında görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Davul zurna eşliğinde gerçekleşen kortej yürüyüşünü gören Bodrumlular ve ilçede bulunan az sayıdaki turist ise bu anları, cep telefonlarıyla ölümsüzleştirdi. Develer daha sonra marinada bulunan kafe ve restoranların önüne bağlandı. Burada bulunan kişiler, develeri ilgiyle izleyip, selfie yaptı. Marinada kurulan stantlarda deve sucuğu ve ekmek arası sucuk satışı da yapıldı. KOCADON ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ Kortej yürüyüşüne katılan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, ilçenin en önemli örf ve âdetlerinden biri olan deve güreşlerinin, festival havası yarattığını belirterek, "Deve güreşlerini sürdürebilmek için hep beraber mücadele ediyoruz. Gördüğünüz gibi de tam bir festival havasında geçiyor" dedi. Deve güreşlerinin bazen eleştirildiğini de hatırlatan Kocadon, "Zaman zaman eleştiriler yapılıyor, bazı söylemler oluyor ama şu gördüğünüz develerin fiyatı 250 bin TL'den başlayıp, 750 bin TL'ye kadar gidiyor. Hiç kimse devesinin zarar görmesini istemez. Profesyonel hakemler eşliğinde bu güreşler yapılıyor. Bugün futbol ve basketbol müsabakalarında sporcuların yaralanma riski neyse, bizim deve güreşlerinde de risk aynı oranda. Zaman zaman bu eleştirileri alıyoruz ama bu eleştiriler bizim örf ve âdetlerimizden vazgeçiyoruz anlamına gelmez. Bizden sonraki nesillerde de bu örf ve âdetlerimiz, kültürümüz devam edecektir" diye konuştu. Öte yandan Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden yaklaşık 120 devenin mücadele edeceği güreşlere girişler ücretsiz olacak. Bölgenin en önemli güreşlerinden biri olacak etkinlik, saat 11.00'de başlayacak.

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