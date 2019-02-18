Bodrum'da devrilen beton mikserinin sürücüsü öldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, devrilen beton mikserinin sürücüsü hayatını kaybetti.
Mehmet Kılıç (53) yönetimindeki 48 U 6746 plakalı beton mikseri, Bodrum-Milas karayolu Kaynar mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, araçta sıkışan Kılıç, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kılıç'ın cenazesi, olay yerindeki incelemeler tamamlanınca Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Beton mikserinden dökülen harç nedeniyle karayolu bir süre trafiğe kapandı.
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