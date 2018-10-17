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Bodrum'da domuz sürüsü kent merkezine indi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 12:41 | Son Güncelleme

Bodrum'da domuz sürüsü kent merkezine indi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, aç kalan domuz sürüsü ilçe merkezinde tedirginliğe yol açtı.

Konacık Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda görülen 30'a yakın yaban domuzu, karayolu kenarından şehir merkezine doğru hareket etti. Domuzların, çevredeki bazı süpermarketlerle evlerin bulunduğu alanlarda ve araçların etrafında yiyecek aradığını görenler tedirgin oldu.

Bazı kişiler, caddede toplu dolaşan domuzları evlerinden getirdikleri yiyeceklerle beslemeye çalıştı. Domuzlar bir süre sonra arazide gözden kayboldu.

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bodrum domuz Muğla sürü yaban domuzu

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