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Bodrum’da dün olumsuz hava koşulları etkili oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 08:27 | Son Güncelleme

 MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde dün etkili olan olumsuz hava koşularrı, yaşamı olumsuz etkiledi.

Bodrum’da dün olumsuz hava koşulları etkili oldu

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde dün etkili olan olumsuz hava koşularrı, yaşamı olumsuz etkiledi.
İlçede dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kötü hava koşulları nedeniyle özellikle yarımadanın Güney kısmındaki sahillerde günlük yaşam olumsuz etkilendi. Kumbahçe, Gümbet, Bitez, Ortakent, Akyarlar ve Turgutreis’te sahiller neredeyse boşaldı. Çok az sayıda vatandaşın dışarı çıktığı Bodrum’da vatandaşlar, kapalı mekanlarda yağmur ve fırtınayı izledi. Bazı tekne sahipleri ise olası bir olumsuzluğa karşı nöbet tuttu.
Bodrum açıklarında hızı zaman zaman 70 kilometreye kadar ulaşan fırtına nedeniyle Bodrum’dan Datça’ya ve Yunanistan’ın Kos Adasına karşılıklı yapılan feribot seferleri iptal edildi. Bodrum açıklarında yapılacak Dragon Yarışları ile Turgtreis açıklarında bu ilk ayak yarışları gerçekleşecek Dragut Sailing Cup’ta kötü hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Öte yandan, kuvvetli rüzgar ve yağış gece saatlerinde itibaren etkisini kaybetti.

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Bodrum’da dün olumsuz hava koşulları etkili olduBodrum’da dün olumsuz hava koşulları etkili oldu

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