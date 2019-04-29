Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "29 Nisan Dünya Dans Günü Kutlama Şenliği" düzenlendi.

Bodrum Dans Kulübünce Muğla Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla İskele Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte modern dans, bale ve halk oyunları gösterileri sunuldu.

İlçede gelecek ay düzenlenecek Uluslararası Dans Festivali dolayısıyla farklı ülkelerden gelen 17 gençten oluşan ekibin sunduğu gösteri izleyenlerden alkış aldı.

Renkli görüntülere sahne olan etkinliği, aralarında Türkiye Dans Sporları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Çakır'ın da olduğu çok sayıda kişi izledi.

Bodrum Dans Kulübü Başkanı Fatih Özvezneci, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilkini 2000 yılında yaptıkları Dünya Dans Günü kutlamalarını 20 yıldır ara vermeden gerçekleştirdiklerini söyledi.

Özvezneci, ilk yıllarda kutlamalarda az sayıda dansçı yer aldığını ancak sayının giderek arttığını belirtti.

