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Bodrum'da düzenlenen operasyonla Adnan Oktar'ın '3 numaralı adam'ı yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.03.2019 21:30 | Son Güncelleme

BODRUM'da polisin düzenlediği operasyonda Adnan Oktar suç örgütünün 3 numaralı adamı olarak aranan Altuğ Müştak Berker gözaltına alındı.

Bodrum'da düzenlenen operasyonla Adnan Oktar'ın '3 numaralı adam'ı yakalandı

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da polisin düzenlediği operasyonda Adnan Oktar suç örgütünün 3 numaralı adamı olarak aranan Altuğ Müştak Berker gözaltına alındı. Berker, merkezdeki işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderildi.
Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmalar sonucunda Adnan Oktar'a en yakın isimlerden olan Altuğ Müştak Berker’in Bodrum'da olduğunu tespit etti. Yapılan takibin ardından sahte kimlik kullandığı ve otelde kaldığı belirlenen Berker’in yakalanmasına yönelik operasyor düzenlendi. Operasyonda, Altuğ Müştak Berker gözaltına alınırken, otel odasında yapılan aramada çok sayıda cep telefonu, tablet, çok sayıda örgütsel doküman, kitap ve çok sayıda sahte kimlik ele geçirildi.
Bodrum KOM Grup Amirliği'nde işlemleri tamamlanan Altuğ Müştak Berker soruşturmanın sürdüğü İstanbul’a gönderildi.

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Bodrum'da düzenlenen operasyonla Adnan Oktar'ın '3 numaralı adam'ı yakalandıBodrum'da düzenlenen operasyonla Adnan Oktar'ın '3 numaralı adam'ı yakalandıBodrum'da düzenlenen operasyonla Adnan Oktar'ın '3 numaralı adam'ı yakalandıBodrum'da düzenlenen operasyonla Adnan Oktar'ın '3 numaralı adam'ı yakalandı

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