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Bodrum'da düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 21:04 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında batan fiber tekneden kurtarılan 13 düzensiz göçmenden biri hastanede hayatını kaybetti

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında batan fiber tekneden 13 düzensiz göçmen kurtarıldı, göçmenlerden biri hastanede öldü.

Akyarlar Ali Hoca Burnu mevkisinde, düzensiz göçmenlerin fiber tekneyle denize açıldığı ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri, harekete geçti.

Ekipler, Turgutreis Hüseyin Burnu açıklarında deniz yüzeyinde bulunan Filistin ve Irak uyruklu 13 düzensiz göçmeni Sahil Güvenlik botuna aldı.

Bodrum Limanı'na getirilen düzensiz göçmenlerinden durumu ağır olan bir kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Diğer 12 düzensiz göçmen Bodrum Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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