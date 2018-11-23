Bodrum'da düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batmasının ardından gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, ikisi Suriye uyruklu 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten öldürme" ve "göçmen kaçakçılığı" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen zanlılardan H.Y, A.Z. ve J.H. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, T.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bodrum ilçesi Aspat mevkisi önlerinde seyir halindeki Panama bayraklı ticari gemi, 19 Kasım'da, bölgede sahil güvenlik görevinde bulunan korvete denizden insan sesleri geldiği yönünde bilgi vermiş, olay yerine gelen ekipler, deniz yüzeyinde parçalanmış fiber tekne ile düzensiz göçmenlerin olduğunu görmüştü. Yapılan çalışmada, 4'ü Suriye, 4'ü Filistin ve 2'si Mısır uyruklu 10 düzensiz göçmen kurtarılmış, Suriye uyruklu Talal Muheammed'in cesedi bulunmuştu.

