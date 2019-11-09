HABER

Bodrum'da düzensiz göçmenlerin bulunduğu bot battı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 11:42 | Son Güncelleme

Bottaki 7 düzensiz göçmenden 6'sı Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında batan bottaki 7 düzensiz göçmenden 6'sı Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı, kayıp olduğu değerlendiren bir kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 7 düzensiz göçmenin bulunduğu lastik bot, Akyarlar Mahallesi Hüseyin burnu açıklarında henüz belirlenemeyen nedenle battı.

İhbar üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik ekipleri, 6 düzensiz göçmeni kurtardı. Ekipler kayıp olduğu belirtilen bir kişiyi bulmak için arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Çalışmalar, sahil güvenlik helikopteri desteğiyle sürdürülüyor.

Türkiye'de bir benzeri daha yok! Gören hayran kalıyor Türkiye'de bir benzeri daha yok! Gören hayran kalıyor
Geri manevra yapan tırın altında kaldı, ölümden döndüGeri manevra yapan tırın altında kaldı, ölümden döndü
Belediye personeli tarihi eserle yakalandıBelediye personeli tarihi eserle yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bodrum düzensiz göçmen kurtarma lastik bot

En Çok Okunan Haberler

Irak'ta ABD askeri üssüne füze saldırısı!

Irak'ta ABD askeri üssüne füze saldırısı!

'Kız meselesi' kavgası kanlı bitti!

'Kız meselesi' kavgası kanlı bitti!

Mucize Doktor'un Tanju'su bakın kiminle evli! Eşi de ünlü çıktı

Mucize Doktor'un Tanju'su bakın kiminle evli! Eşi de ünlü çıktı

1 liraya devredilen KARDEMİR, ülkenin en büyük kuruluşlarından oldu

1 liraya devredilen KARDEMİR, ülkenin en büyük kuruluşlarından oldu

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu! Siyanür şüphesi

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu! Siyanür şüphesi

İstanbul'da hareketli sabah! Çok sayıda gözaltı

İstanbul'da hareketli sabah! Çok sayıda gözaltı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MSB duyurdu! 24 saatte 8 taciz-saldırı gerçekleşti

MSB duyurdu! 24 saatte 8 taciz-saldırı gerçekleşti

Son dakika... Antakya Körfezi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem

Deprem bu kez Hatay'da oldu!

Bolu'yu ayağa kaldıran kedi ölümlerinin sebebi belli oldu!

Bolu'yu ayağa kaldıran kedi ölümlerinin sebebi belli oldu!

Aydın'da balkondan atlayan üniversiteli Özgecan, hayatını kaybetti

Balkondan atlayan üniversiteli Özgecan, hayatını kaybetti

Arkadaşı sobaya tiner dökünce bu hale geldi! 'Her yer alevlerle kaplandı'

Dehşeti yaşadı! 'Her yer alevlerle kaplandı'

Çanakkale Ayvacık'ta 205 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de 205 kaçak göçmen yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.