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Bodrum'da düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot battı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 09:43 | Son Güncelleme

Bodrum'da, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın İstanköy Adası'na geçmeye çalıştıkları lastik botları alabora olan 15 Irak, 1 Suriye uyruklu düzensiz göçmen kurtarılırken 2 kadının cesedine ulaşıldı - Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Bodrum Deniz Kurtarma Derneği ekipleri kayıp 1 kişiyi arıyor

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın İstanköy Adası'na geçmeye çalışan Irak ve Suriye uyruklu düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot alabora oldu.

Bağla Koyu'ndan denize açılan Irak ve Suriye uyruklu 19 kişinin içinde olduğu bot bir süre sonra battı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye giden 2 Sahil Güvenlik botu boğulmak üzere olan 15 Irak, 1 Suriye uyruklu düzensiz göçmeni kurtarırken 2 kadının cesedine ulaşıldı.

Kurtarılan düzensiz göçmenlerin ilk ifadelerinden botta 19 kişinin olduğunu belirlenmesi üzerine kayıp bir kişinin bulunması için Sahil Güvenlik korveti, helikopter, 2 Sahil Güvenlik botu, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı KIYEM-2 ve Bodrum Deniz Kurtarma Derneği ambulans botu ile arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Ekiplerin havadan ve deniz yüzeyinde arama çalışması sürüyor.

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