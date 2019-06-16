HABER

Bodrum'da "En Baba Tavla Turnuvası" düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 21:17 | Son Güncelleme

Bodrum ilçesinde müzisyenler Sinan Erkoç ve İlhan Şeşen'in de mücadele ettiği turnuvada, eski hakem Erman Toroğlu eşleşmelerde kura çekimine katıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Babalar Günü dolayısıyla "En Baba Tavla Turnuvası" düzenlendi.

"Modern tavla" ve "klasik tavla" olmak üzere iki kategoride düzenlenen turnuvada müzisyenler İlhan Şeşen ve Sinan Erkoç da mücadele etti.

Etkinliği düzenleyen Oasis Alışveriş Merkezi'nde gerçekleştirilen tavla mücadelesine 48 kişi katıldı.

Bir süre tavla oynayanları izleyen eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, ilk elenenlerin ardından ikinci eşleşmelerde kura çekimine katıldı.

Tavla oynamayan Toroğlu, "Beni oynatmıyorlar çünkü zar tutuyorum." dedi.

Tüm babaların gününü kutlayan İlhan Şeşen, "Çocuklarına karışmasınlar. Onlar istediği şeyi yapsınlar." ifadelerini kullandı.

- Turnuva, ödül töreniyle sona erdi

Tavla mücadelesinin en yaşlısı 88 yaşındaki Enis Çankır'a da plaket verilen turnuva, ödül töreniyle sona erdi.

Klasik tavlada Halil Kolçelik birinci, Ayhan Aral ikinci ve Cevdet Hepgülerler üçüncü oldu.

Erdoğan Kılıç'ın birinci olduğu diğer kategoride ise Umut Uğurlu ikinciliği, Şenol Yüksel de üçüncülüğü elde etti.

Dereceye girenlere hediye çeki, kupa ve tavla ödülü, organizasyon yetkilerince verildi.

PARTNERİşte kalça estetiği yaptıran ünlülerİşte kalça estetiği yaptıran ünlüler
Dolu yağışı zarara yol açtıDolu yağışı zarara yol açtı
Maltepe'de sokak hayvanları için el ele verildiMaltepe'de sokak hayvanları için el ele verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"En Baba Tavla Turnuvası" bodrum Erman Toroğu İlhan Şeşen Muğla

En Çok Okunan Haberler

'Ben Müslüman sanıyordum'

'Ben Müslüman sanıyordum'

Erdoğan açıkladı! Suriyelilere maaş bağlandı mı?

Erdoğan açıkladı! Suriyelilere maaş bağlandı mı?

Bitcoin'de yılın rekor düzeyi: 9,322 dolar

Bitcoin'de yılın rekor düzeyi: 9,322 dolar

Kemerburgaz'da off road aracı kalabalığa daldı, yaralılar var

Kemerburgaz'da off road aracı kalabalığa daldı, yaralılar var

Emine Toy ve Yılmaz Begiç öldürüldü

Emine Toy ve Yılmaz Begiç öldürüldü

Tüm Türkiye bu yayına kilitlendi! 21:00'de başlayacak

Tüm Türkiye bu yayına kilitlendi! 21:00'de başlayacak

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kısa Babalar Günü mesajları 2019: Babalar için kısa ama öz ve anlamlı mesajlar ile sözler

Kısa Babalar Günü mesajları 2019: Babalar için kısa ama öz ve anlamlı mesajlar ile sözler

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Çok acı haber! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

Çok acı haber! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

Sivas'ta acı olay... Temas ettiği kene hayatına mal oldu

Sivas'ta acı olay... Temas ettiği kene hayatına mal oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hastanede bulaşıcı hastalık paniği! Karantinaya alındı

Hastanede bulaşıcı hastalık paniği! Karantinaya alındı

Diyarbakır'da askeri personelin kaçırılması olayının şüphelisi yakalandı

Askeri personelin kaçırılması olayından aranıyordu! Böyle yakalandı

Bodrum’da uçak pistten çıktı! Havalimanı uçuşlara kapatıldı

Bodrum’da panik anları! Uçuşlara kapatıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan çok sert tepki: Herkes haddini bilsin

Türkiye'den çok sert tepki: Herkes haddini bilsin

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 76 PKK'lı terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 76 PKK'lı terörist öldürüldü

Son dakika! Kilis'te canlı bomba yeleği ve patlayıcı ele geçirildi

Kilis'te canlı bomba yeleği ve patlayıcı ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.