Muğla'nın Bodrum ilçesinde Babalar Günü dolayısıyla "En Baba Tavla Turnuvası" düzenlendi.

"Modern tavla" ve "klasik tavla" olmak üzere iki kategoride düzenlenen turnuvada müzisyenler İlhan Şeşen ve Sinan Erkoç da mücadele etti.

Etkinliği düzenleyen Oasis Alışveriş Merkezi'nde gerçekleştirilen tavla mücadelesine 48 kişi katıldı.

Bir süre tavla oynayanları izleyen eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, ilk elenenlerin ardından ikinci eşleşmelerde kura çekimine katıldı.

Tavla oynamayan Toroğlu, "Beni oynatmıyorlar çünkü zar tutuyorum." dedi.

Tüm babaların gününü kutlayan İlhan Şeşen, "Çocuklarına karışmasınlar. Onlar istediği şeyi yapsınlar." ifadelerini kullandı.

- Turnuva, ödül töreniyle sona erdi

Tavla mücadelesinin en yaşlısı 88 yaşındaki Enis Çankır'a da plaket verilen turnuva, ödül töreniyle sona erdi.

Klasik tavlada Halil Kolçelik birinci, Ayhan Aral ikinci ve Cevdet Hepgülerler üçüncü oldu.

Erdoğan Kılıç'ın birinci olduğu diğer kategoride ise Umut Uğurlu ikinciliği, Şenol Yüksel de üçüncülüğü elde etti.

Dereceye girenlere hediye çeki, kupa ve tavla ödülü, organizasyon yetkilerince verildi.

