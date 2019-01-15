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Bodrum'da etkili 'fırtına'

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 21:26 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, gün boyu etkili olan yağışın ardından başlayan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi.

Bodrum'da etkili 'fırtına'

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, gün boyu etkili olan yağışın ardından başlayan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi.
Yarımada'nın batısında bulunan Turgutreis Mahallesi'nde etkili olan fırtına nedeniyle Turgutreis Limanı'nda deniz taştı, tekneleri bulunan kişiler ise teknelerini güvene almak için uzun süre çaba harcadı. Mendireği aşan dalgalar metrelerce yükselirken, balıkçılar liman içerisinde bulunan eşyalarını da güvenli yerlere taşıdı. Sahilde bulunan kafe ve restoranlarda masa ve sandalyelerini fırtınada savrulmaması için içeriye aldı.
Bu arada, Ege Denizi'nde devam eden fırtına nedeniyle bazı kuru yük gemileri Yarımada'nın Güneyi'ndeki koylara demirledi. Kuzey yönlerden esen ve saatteki hızı zaman zaman 70 kilometreyi bulan fırtına, Yarımada'nın Kuzey kesimlerinde etkili olurken, fırtınanın yarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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Bodrum'da etkili 'fırtına'Bodrum'da etkili 'fırtına'Bodrum'da etkili 'fırtına'Bodrum'da etkili 'fırtına'

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