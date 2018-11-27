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Bodrum'da ev yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 18:21 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

Bodrum ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Konacık Mahallesi, Kamuran Erdun Sokak'taki bir evden dumanların yükseldiğini fark edenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın söndürme çalışması sırasında 112 Acil Servis ekipleri de tedbir amacıyla bölgede hazır bekletildi.

Yangının elektrik kontağından çıktığı belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
bodrum itfaiye Muğla polis yangın

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