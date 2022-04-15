YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Bodrum'da evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Bodrum'da evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

15.04.2022 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum'da evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Müsgebi Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir evden alevlerin yükseldiğini görenler durumu Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, evin büyük bir kısmını saran alevlere müdahale etti.

İtfaiyenin çalışması sonucunda kontrol altına alınan yangının ardından evde büyük çapta hasar oluştu. Yangın söndürme çalışması sırasında çevrede panik yaşanırken, 112 Acil Sağlık ekipleri de bölgede hazır bekletildi.

İlk incelemelere göre yangının elektrik kontağından çıktığı belirlendi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Afetlerde hayat kurtaran AKUT'un gönüllü kadınları eğitimdeAfetlerde hayat kurtaran AKUT'un gönüllü kadınları eğitimde
TFF 3. Lig 2. Grup'ta 34. hafta maçları oynandıTFF 3. Lig 2. Grup'ta 34. hafta maçları oynandı
otoplus, Ankara'daki ilk alım-satım merkezini hizmete açtıotoplus, Ankara'daki ilk alım-satım merkezini hizmete açtı
Anahtar Kelimeler:
yangın Muğla Bodrum

Muğla Namaz Vakitleri 15 Nisan Cuma

İmsak
05:01
Sabah
06:26
Öğle
13:12
İkindi
16:52
Akşam
19:48
Yatsı
21:07
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Estetikle bambaşka biri oldu! “Normal insanlara üzülüyorum”

Estetikle bambaşka biri oldu! “Normal insanlara üzülüyorum”

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.