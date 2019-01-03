Bodrum'da fırtına

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir yelkenli teknenin kıyıya sürüklendiği fırtınada bazı tekneler su aldı, deniz kenarındaki bazı işletmeler de zarar gördü.

İlçede güney ve güneybatı yönlerden esen rüzgarın saatteki hızı 68 kilometreye ulaştı. Fırtına nedeniyle oluşan dalgalarla deniz suyu sahildeki işletmelerin balkonlarına kadar çıktı.

Kumsallar dalgaların köpükleriyle kaplanırken, sahilde masa ve sandalyeleri bulunan işletmeciler eşyalarının dalgalarla denize gitmemesi için önlem almaya çalıştı. Bazı işletmeciler plastik masa ve sandalyeleri iple ağaca bağladı ancak dalgalar bazı işletmelerin eşyalarına zarar verdi.

Vatandaşlar da kuvvetli rüzgar nedeniyle yürümekte bile güçlük çekti.

- Tekne karaya oturdu

Açıkta demirli olduğu öğrenilen 13 metrelik yelkenli tekne, fırtına nedeniyle sürüklenerek kıyıda karaya oturdu. Vatandaşlar, dalgalar arasındaki tekneyi halatla kaldırımdaki ağaca bağladı. Sahil Güvenlik ekipleri de karadan bölgeye gelerek inceleme yaptı. Teknenin vinç yardımıyla kurtarılacağı belirtildi.

Aralıklarla sağanağın da etkili olduğu ilçede, bazı tekneler de su aldı.

