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Bodrum'da fırtına etkili oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 11:18 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde dün gece etkili olan fırtına neneniyle ağaçlar devrildi, evlerin balkonlarındaki tahta güneşlikler uçtu.

Bodrum'da fırtına etkili oldu

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde dün gece etkili olan fırtına neneniyle ağaçlar devrildi, evlerin balkonlarındaki tahta güneşlikler uçtu. Bazı otomobillerde maddi hasar meydana geldi.
Bodrum'da dün saat 23.00 sıralarında başlayan kuvvetli rüzgar, gece yarısından sonra şiddetini artırdı. Saatteki hızı 100 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Kumbahçe Mahallesi Kiremit Sokak üzerinde bulunan 4 evin balkonundaki tahta güneşlikler ve güneş enerji sistemleri metrelerce uçarak sokağa savruldu. Uçan malzemelerin isabet ettiği park halindeki 2 otomobilde hasar meydana geldi. Fırtına nedeniyle çok sayıda ağacın devrildiği belirtildi. İlçe merkezinde üzerine ağaç devrilen otomobilde maddi hasar oluştu. Hacizli olduğu ve arandığı ortaya çıkan otomobil, çekici yardımıyla trafik otoparkına çekildi.
Bugün saat 05.00 sıralarında rüzgar etkisini yitirirken, ilçede yağmur devam ediyor.
'KORKU FİLMİ GİBİYDİ'
Mahalle sakinlerinden Dicle Şimşek, yaşananları korku filmine benzeterek, "Büyük bir gürültü duyduk. Arkasından balkonun güneşliği uçtu, çıkamadık evden. Alt katta mahsur kaldık, elektrikler gitti. Neyse ki çok büyük bir hasar yokmuş, ama kötüydü yani gece, korku filmi gibiydi" dedi.
Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre son 24 saatte ilçede metrekareye 13 kilogram yağmur düştü.

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Bodrum'da fırtına etkili olduBodrum'da fırtına etkili olduBodrum'da fırtına etkili olduBodrum'da fırtına etkili oldu

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