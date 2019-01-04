HABER

Bodrum'da fırtına ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 01:41 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, etkili olan fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, etkili olan fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiledi. Denizin rengi kahverengiye döndü, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Bodrum'da öğle saatlerinde etkili olan fırtına ve yağış nedeniyle, Kumbahçe Koyu'nda bulunan yelkenli tekne karaya oturdu. Bazı mahallelerde elektrik kesintileri yaşanırken, şiddetini arttıran yağış nedeniyle ise cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Saatteki hızı 60 kilometreyi bulan fırtına, Yarımadanın Güney kısmı sahil kenarlarında hayatı olumsuz etkiledi. Gün boyunca metrekareye 11 kilo yağışın düştüğü ilçenin bazı koylarında ise denizin rengi çamurlu sular nedeniyle kahverengiye döndü.

Yağışların cuma ve cumartesi günü de aralıklarla devam edeceği bildirildi.

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Kaskoyu unutmayınMilyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Kaskoyu unutmayın
Tatil haberleri peş peşe geldi! Tatil haberleri peş peşe geldi!
Diyarbakır’da EYP’li saldırı: 5 kişi gözaltına alındıDiyarbakır’da EYP’li saldırı: 5 kişi gözaltına alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında çok konuşulacak çağrı: Ey Erdoğan...

Canlı yayında çok konuşulacak çağrı: Ey Erdoğan...

Öğretim görevlisi Ceren Damar'ı öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

Öğretim görevlisi Ceren Damar'ı öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

Burak Yılmaz'a büyük şok! İmza atmadan...

Burak Yılmaz'a büyük şok! İmza atmadan...

İşte memur ve emeklinin 2019 zam oranları

İşte memur ve emeklinin 2019 zam oranları

Bakan Ziya Selçuk duyurdu! Bir ilk yapılıyor

Bakan Ziya Selçuk duyurdu! Bir ilk yapılıyor

İki ülke birbirine girdi! Tehlikeli gerilim: Şoktayız

İki ülke birbirine girdi! Tehlikeli gerilim: Şoktayız

İlginizi Çekebilir

Eşsiz güzelliklerle bezeli Malta ve keşfedilmeye değer yerleri

Eşsiz güzelliklerle bezeli Malta ve keşfedilmeye değer yerleri

Üniversitede araştırma görevlisine silahlı saldırı!

Üniversitede araştırma görevlisine silahlı saldırı!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Taksim'deki görüntüler büyük tartışma yaratmıştı! Flaş gelişme

Taksim'deki görüntüler büyük tartışma yaratmıştı! Flaş gelişme

Cuma günü İstanbul'a kar geliyor! Donacağız

Cuma günü İstanbul'a kar geliyor! Donacağız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eğitime kar engeli! 4 Ocak Cuma günü hangi illerde okullar tatil edildi?

Haberler peş peşe geldi! İşte okulların tatil edildiği iller

Diyarbakır’da EYP’li saldırı: 5 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır’da EYP’li saldırı: 5 kişi gözaltına alındı

Antalya'da çevreye rastgele ateş eden kişi gözaltına alındı

Antalya'da hareketli gece! 'Keşke herkes beni anlayabilseydi!'

Kaçak kazıcılara jandarmadan suçüstü

Suçüstü yakalandılar! "Kolay gelsin, ne yapıyorsunuz?"

ABD heyeti FETÖ’cülerin davasını izledi

ABD heyeti FETÖ’cülerin davasını izledi

İstanbul teyakkuza geçti! Kar alarmı

İstanbul teyakkuza geçti! Kar alarmı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.