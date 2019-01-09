Bodrum'da fuel oil tankında yangın

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, fuel oil yakıt tankında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Torba Mahallesi'ndeki bir otelin bahçesindeki fuel oil yakıt tankından dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekibi alevlere müdahale etti. Yangın söndürme çalışması sırasında polis ekipleri de çevre güvenliğini sağladı.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle etrafa yayılmadan kontrol altına alındı. Polis, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.

