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Bodrum'da fuhuş operasyonu: 4 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2019 20:29 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda, fuhuş yaptığı belirlenen yabancı uyruklu bir kadının da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda, fuhuş yaptığı belirlenen yabancı uyruklu bir kadının da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Bürosu ekipleri, istihbarat çalışmasıyla fuhuş yaptıkları ve fuhşa aracılık ettikleri belirlenen şüphelileri 3 ay süreyle teknik ve fiziki takibe aldı. Takibin ardından dün harekete geçen polis, şüphelilere yönelik Bodrum ilçe merkezi ile Gümbet Mahallesi'ndeki 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda fuhuş yaptığı belirlenen Kırgızistan uyruklu S.B. ile fuhşa aracılık ettikleri belirlenen D.A.A., V.Y. ve M.Y. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerindeki aramada ise ruhsatsız tabanca ile bu silaha ait 48 mermi ele geçirildi.

Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, yurt dışına çıkış yasağı konulup, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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