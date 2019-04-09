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Bodrum'da "Gençlik, Şuur, Özgüven" konferansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 17:21 | Son Güncelleme

Emniyet Müdürü ve sanatçı Ahmet Sula: - "Şimdiye kadar 50 ilden fazla yere gittim, 80 binden fazla gençle buluştuk. Bu sene 100 bine tamamlayıp devam ettirmek istiyoruz. Doğu ve Güneydoğu'da sergi, konferanslarla gidilmemiş yerlere, ücra yerlere daha çok gitmeyi seviyorum. Gençlere dokunmak istiyorum"

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve sanatçı Ahmet Sula'nın katılımıyla "Gençlik, Şuur, Özgüven" konferansı düzenlendi.

Bodrum Emniyet Müdürlüğünce Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, video gösterimi yapıldı.

Sula, konferansta yaptığı konuşmada, Türkiye'nin çok acımasız bir süreçten geçtiğini, Türkiye'ye "acayip" bir saldırının olduğunu söyledi.

Türkiye'nin 15 Temmuz gibi bir süreci yaşadığını ifade eden Sula, "Bu kadar büyük bir güç, 15 Temmuz gibi bir gece yaşatıyor bu ülkeye ve şu ülkede bir avuç insan, bunu tersine çevirebiliyor. Bunu Türk'ü, Çerkez'i, Abaza'sı, Boşnak'ı yapıyor, biz yapıyoruz, bir avuç insan yapıyor." diye konuştu.

Gençlere şuur ve öz güven konularında tavsiyelerde bulunan Sula, hayatından kesitler anlattı.

İlçe Emniyet Müdürü Cüneyt Yörükoğlu'da desteklerinden dolayı Sula'ya teşekkür ederek, hediye taktim etti.

Konferansa Bodrum Emniyet Müdürlüğünde görevli polis teşkilatının mensupları ile öğrenciler katıldı.

Konferansın ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Sula, gençlere çok önem verdiğini ve kendi evlatlarından ayırt etmediğini söyledi.

Türkiye'nin geleceğinin gençlerin elinde olduğuna dikkati çeken Sula, "Bu ülke onların elinde olacak. O yüzden bu yaşadığımız süreci fark etmeleri, şuurlu olmaları, oturduğu, bastığı yeri bilmeleri adına birikimlerimizi onlarla paylaşmak önemli." diye konuştu.

- "Ücra yerlere daha çok gitmeyi seviyorum"

Türk Polis Haftasını kutladıklarını anlatan Sula, şöyle konuştu:

"Polis Teşkilatımızın 174. yılını kutluyoruz. Böyle anlamlı bir günde Bodrum Emniyet Müdürü, bizleri bu gençlerle buluşturduğu için ayrı bir önemi ve değeri vardı. Tablo oldukça güzeldi. Allah'ım çok güzel bir nimet vermiş bana. Hem devletimin içerisinde önemli görevler hem de bir sanat nimeti. Bunları gençlere aktarırsam bir anlamı var. Şimdiye kadar 50 ilden fazla yere gittim, 80 binden fazla gençle buluştuk. Bu sene 100 bine tamamlayıp devam ettirmek istiyoruz. Doğu ve Güneydoğu'da sergi, konferanslarla gidilmemiş yerlere, ücra yerlere daha çok gitmeyi seviyorum. Gençlere dokunmak istiyorum."

İletişimin önemine dikkati çeken Sula, "Eğer isterseniz en vahşi olanla bile iletişim kurabiliyorsunuz. Ben bu konferansta bunun örneklerini de veriyorum. Türk polis teşkilatı, milletimiz yapmakta olduğu işi yaparken, uyurken, eğlenirken, gecesini gündüzüne katıp, güvenliği, huzuru ve asayişi sağlamak için gayret gösteriyor. Gençlerimizin polisliğe rağbeti de çok, özellikle de özel harekatımıza." değerlendirmesini yaptı.

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