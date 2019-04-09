Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve sanatçı Ahmet Sula'nın katılımıyla "Gençlik, Şuur, Özgüven" konferansı düzenlendi.

Bodrum Emniyet Müdürlüğünce Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, video gösterimi yapıldı.

Sula, konferansta yaptığı konuşmada, Türkiye'nin çok acımasız bir süreçten geçtiğini, Türkiye'ye "acayip" bir saldırının olduğunu söyledi.

Türkiye'nin 15 Temmuz gibi bir süreci yaşadığını ifade eden Sula, "Bu kadar büyük bir güç, 15 Temmuz gibi bir gece yaşatıyor bu ülkeye ve şu ülkede bir avuç insan, bunu tersine çevirebiliyor. Bunu Türk'ü, Çerkez'i, Abaza'sı, Boşnak'ı yapıyor, biz yapıyoruz, bir avuç insan yapıyor." diye konuştu.

Gençlere şuur ve öz güven konularında tavsiyelerde bulunan Sula, hayatından kesitler anlattı.

İlçe Emniyet Müdürü Cüneyt Yörükoğlu'da desteklerinden dolayı Sula'ya teşekkür ederek, hediye taktim etti.

Konferansa Bodrum Emniyet Müdürlüğünde görevli polis teşkilatının mensupları ile öğrenciler katıldı.

Konferansın ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Sula, gençlere çok önem verdiğini ve kendi evlatlarından ayırt etmediğini söyledi.