HABER

Bodrum'da göçmen kaçakçılığına 5 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 15:13 | Son Güncelleme

BODRUM (Muğla), DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde göçmen kaçakçılığından 1 kadın 5 kişi gözaltına alındı.

Bodrum'da göçmen kaçakçılığına 5 gözaltı

BODRUM (Muğla), DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde göçmen kaçakçılığından 1 kadın 5 kişi gözaltına alındı.
Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, B.S.K., M.E.B., Y.K, Y.T. ve B.M.A isimli 5 şüphelinin, dün saat 04.00'te, Gümbet Mahallesi'ndeki bir otelden 2 araçla 8 Filistinli kaçak göçmeni, İçmeler Mahallesi kıyılarına götürdüğünü tespit edince operasyon gerçekleştirdi. Organizatör oldukları iddiasıyla B.S.K., M.E.B., Y.K, Y.T. ve B.M.A. gözaltına alındı ve kaçaklarla birlikte emniyete götürüldü. 8 Filistinli kaçak göçmen, işlemleri tamamlanınca, İl Göç İdaresi'ne gönderildi. Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda can yeleği, tekne için kullanılan materyaller ve benzin bidonları ele geçirildiği öğrenildi. Gözaltı işlemi tamamlanan 1'i kadın 5 zanlı bugün adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Bodrum'da göçmen kaçakçılığına 5 gözaltıBodrum'da göçmen kaçakçılığına 5 gözaltıBodrum'da göçmen kaçakçılığına 5 gözaltı

PARTNERAnneler tanıştıAnneler tanıştı
İYİ Partili Özdağ'dan Diyanet İşleri Başkanı'na sert tepki: Türk ordusunun mu Yunan ordusunun mu yanında?İYİ Partili Özdağ'dan Diyanet İşleri Başkanı'na sert tepki: Türk ordusunun mu Yunan ordusunun mu yanında?
Vali Yerlikaya Mevlüt Uysal’ı ziyaret ettiVali Yerlikaya Mevlüt Uysal’ı ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyayı sallayan video! 'Atatürk ben ölmenizi emrediyorum demeseydi...'

Sosyal medyayı sallayan video! 'Atatürk ben ölmenizi emrediyorum demeseydi...'

Ünlü anket şirketi sahibinden çok çarpıcı yerel seçim açıklaması

Ünlü anket şirketi sahibinden çok çarpıcı yerel seçim açıklaması

O Ses Türkiye son bölümde Hadise'den yarışmacı Sergio Gürlek'e çılgın teklif! 'Beni seçersen birlikte gidip...'

O Ses Türkiye son bölümde Hadise'den yarışmacı Sergio Gürlek'e çılgın teklif! 'Beni seçersen birlikte gidip...'

Zorunlu kış lastiği takmayanlara 625 lira ceza

Zorunlu kış lastiği takmayanlara 625 lira ceza

Çok sayıda ilde düğmeye basıldı! 'Kimliğini getir, tapuyu götür'

Çok sayıda ilde düğmeye basıldı! 'Kimliğini getir, tapuyu götür'

'Türkçe ezan' tartışması sürerken olay yaratacak sözler! Belgelerini ilk kez paylaştı

'Türkçe ezan' tartışması sürerken olay yaratacak sözler! Belgelerini ilk kez paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İYİ Partili Özdağ'dan Diyanet İşleri Başkanı'na sert tepki: Türk ordusunun mu Yunan ordusunun mu yanında?

İYİ Partili Özdağ'dan Diyanet İşleri Başkanı'na sert tepki: Türk ordusunun mu Yunan ordusunun mu yanında?

Son veda! Gözyaşları sel oldu

Son veda! Gözyaşları sel oldu

Fuat Oktay: 4 bin FETÖ üyesi hakim ve savcı tasfiye edildi

Fuat Oktay: 4 bin FETÖ üyesi hakim ve savcı tasfiye edildi

Atatürk'e hakaret eden üniversite öğrencisinin tutukluluğuna itiraz ettiler!

Atatürk'e hakaret eden üniversite öğrencisinin tutukluluğuna itiraz ettiler!

PKK'ya ağır darbe! Bakanlık açıkladı: 38 terörist öldürüldü

PKK'ya ağır darbe! Bakanlık açıkladı: 38 terörist öldürüldü

Fay hattı sorgulama sayfası MTA! Evinizin altından fay hattı geçiyor mu? Bir tıkla öğrenin

Fay hattı sorgulama sayfası MTA! Evinizin altından fay hattı geçiyor mu? Bir tıkla öğrenin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.