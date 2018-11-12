Bodrum'da göçmen kaçakçılığına 5 gözaltı (2)

HEPSİ TUTUKLANDI
Bodrum'da göçmen kaçakçılığı suçundan adliyeye sevk edilen 1'i kadın, 5 kişi, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
BODRUM (Muğla), DHA)
Düğünde tanıştı, eve götürüp zorla ilişkiye girdi!
Ankara kulislerini hareketlendiren görüşme!
Cono kadınlarından erkeklere iğrenç tuzak!
'Eşek kulağı' ve 'kedi gözü'ne yasak!
Dikkat! Ne olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
Son veda! Gözyaşları sel oldu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Adalet teşkilatımıza sızdılar
'İttifak için gizlice görüştüler' Flaş açıklama...
İran'da 39 yıl sonra bir ilk
Okuyucu Yorumları 0 yorum