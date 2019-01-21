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Bodrum'da göçmen kaçakçılığına 7 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 20:26 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, göçmen kaçakçılığını organize ettiği tespit edilerek düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 9 kişiden 7'si bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, göçmen kaçakçılığını organize ettiği tespit edilerek düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 9 kişiden 7'si bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Ortakent Mahallesi'nde bulunan bir sitenin sahil kısmından göçmen kaçakçılığı yapılacağına dair istihbarat aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, göçmen kaçakçılığını organize ettiği tespit edilen A.K, T.K, S.B., H.G, Y.G, K.K., A.C., T.G. isimli 8 Türk vatandaşı ile M.M. isimli Suriye uyruklu bir kişiyi fiziki takibe aldı. Takibe alınan kişilerden K.K., H.G. ve Y.G. 17 Ocak Perşembe günü Gümbet Mahallesinde bulunan bir otelden göçmenleri alarak Ortakent Mahallesi'ne doğru hareket etti. Bu sırada A.C.'nin mültecileri taşıyan araca öncülük ettiği tespit edildi. Diğer kişilerin ise göçmenlerin çıkış yapacağı sahili gören hakim bir tepede çevreyi gözetlediği tespit edildi. Sitenin güvenlik görevlileri A.K. ve T.K.'nın sahilde göçmenleri beklediği tespit edildi.
KOM Grup amirliği ekipleri, göçmenler sahil kenarına getirildiğinde operasyona başladı ve Cumhuriyet Savcısının talimatıyla önceden takibe alınan 9 kişi eş zamanlı olarak gözaltına alındı.
Bugün mahkemeye çıkarılan 9 kişiden T.Y. ve T.Ş. adli kontrol ile serbest kalırken, diğer şüpheliler tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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