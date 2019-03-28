Bodrum'da göçmen kaçakçılığından 11 kişi adliyede (2)

HEPS\u0130 TUTUKLANDI\nMu\u011fla'n\u0131n Bodrum il\u00e7esi merkezli g\u00f6\u00e7men ka\u00e7ak\u00e7\u0131l\u0131\u011f\u0131 operasyonunda g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan 11 ki\u015fi, sevk edilid\u011fi adliyede tutukland\u0131.\nMehmet Can MERAL \/ BODRUM (MU\u011eLA), (DHA)5 dil bilen bilgisayar yaz\u0131l\u0131mc\u0131s\u0131n\u0131n evinden \u00e7\u0131kanlar polisi bile \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131\u0130znik\u2019te sazl\u0131k yang\u0131n\u0131Taciz cinayeti san\u0131klar\u0131na hapis cezas\u0131
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