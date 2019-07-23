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Bodrum’da göçmen teknesi battı: 1 kayıp

YAŞAM HABERLERİ  | 23.07.2019 13:47 | Son Güncelleme

Muğla’nın Bodrum ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Kos adasına geçmeye çalışan kaçak göçmenlerin teknesi Akyarlar açıklarında battı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Kos adasına geçmeye çalışan kaçak göçmenlerin teknesi Akyarlar açıklarında battı. Deniz ortasında mahsur kalan 8 kişi kurtarılırken, 1 kişinin ise kayıp olduğu öğrenildi.
Akyarlar sahilinden denizde açılan kaçak göçmen teknesi deniz ortasında battı. İhbarı alan sahil güvenlik ekipleri hemen harekete geçerek bölgeye gitti. Ekipler, denizde boğulmak üzere olan 8 kişiyi kurtararak Sahil Güvenlik botuna aldı. Teknede 9 kişi olduğunu öğrenen ekipler kayıp 1 kişi için ise bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.
Kurtarılan 8 kaçak göçmen ise Turgutreis Sahil Güvenlik Karakolu’na götürüldü. Sağlık durumları iyi olan göçmenler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kayıp göçmen için seferber oldular
Sahil güvenlik ekipleri kayıp göçmeni bulmak için arama kurtarma çalışması başlattı. Arama çalışmalarının denizden 3 Sahil Güvenlik botu ve havadan bir helikopter ile sürdüğü görüldü.

Bodrum’da göçmen teknesi battı: 1 kayıp

Bodrum’da göçmen teknesi battı: 1 kayıp

Bodrum’da göçmen teknesi battı: 1 kayıp

Bodrum’da göçmen teknesi battı: 1 kayıp

Bodrum’da göçmen teknesi battı: 1 kayıp

Bodrum’da göçmen teknesi battı: 1 kayıp

Bodrum’da göçmen teknesi battı: 1 kayıp

Bodrum’da göçmen teknesi battı: 1 kayıp

Bodrum’da göçmen teknesi battı: 1 kayıp

Bodrum’da göçmen teknesi battı: 1 kayıp

Bodrum’da göçmen teknesi battı: 1 kayıp

Bodrum’da göçmen teknesi battı: 1 kayıp

Bodrum’da göçmen teknesi battı: 1 kayıp

Bodrum’da göçmen teknesi battı: 1 kayıp

Bodrum’da göçmen teknesi battı: 1 kayıp
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