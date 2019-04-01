HABER

Bodrum'da göçmenleri taşıyan teknenin batması

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 17:33 | Son Güncelleme

Olayla ilgili İzmir'de yakalanan şüpheli tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi Gümbet sahili açıklarında geçen yıl fiber teknenin batması sonucu üç çocuğun öldüğü olaya ilişkin İzmir'de yakalanan şüpheli tutuklandı.

Olayla ilgili firari olarak aranan Y.M'nin İzmir'de olduğunu tespit eden Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, şüpheliyi fiziki takibe aldı.

İzmir'de gözaltına alınan ve Bodrum'a getirilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bodrum'un Gümbet Mahallesi'nde 6 metrelik "Ela" isimli tekne, 22 Ekim 2018'de, sahile yaklaşık 50 metre mesafede batmış, kapasitesini aştığı halde içine "istiflendikleri" anlaşılan, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 34 düzensiz göçmen denize düşmüştü.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri arama kurtarma çalışması başlatmış, olayda üç çocuk hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili gözaltına alınan 10 kişiden 9'u tutuklanmıştı.

PARTNER"2030'dan geldim" demişti, yine tarih verdi!"2030'dan geldim" demişti, yine tarih verdi!
Yenimahalle yeniden "Fethi Yaşar" dediYenimahalle yeniden "Fethi Yaşar" dedi
İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli olduİrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adliye bodrum göçmen KOM Muğla tekne

En Çok Okunan Haberler

Anadolu Ajansı İstanbul verilerini güncelledi

Anadolu Ajansı İstanbul verilerini güncelledi

AK Parti'den flaş Ankara açıklaması: Seçim sonuçları...

AK Parti'den flaş Ankara açıklaması: Seçim sonuçları...

'Neden Acun'la çalıştın' diyenlere tepki!

'Neden Acun'la çalıştın' diyenlere tepki!

Dolarda dalgalanma!

Dolarda dalgalanma!

YSK Başkanı Sadi Güven'den son dakika yerel seçim açıklaması

YSK Başkanı Sadi Güven'den son dakika yerel seçim açıklaması

Ekrem İmamoğlu: Sonuçları YSK Başkanı da teyit etmiştir

Ekrem İmamoğlu: Sonuçları YSK Başkanı da teyit etmiştir

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

AK Parti sonuçlara itiraz edecek! Gözler geçersiz oylarda!

AK Parti sonuçlara itiraz edecek! Gözler geçersiz oylarda!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

CHP'den Ankara açıklaması: Mansur Yavaş kazandı

CHP'den Ankara açıklaması: Mansur Yavaş kazandı

Kilis'te çok sayıda patlayıcı bulundu!

Kilis'te çok sayıda patlayıcı bulundu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu

İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde eğitime deprem engeli! 2 gün daha tatil edildi

Eğitime deprem engeli! 2 gün daha tatil edildi

Bakırköy sahil yolunda tren üst geçidine çarpan TIR devrildi!

TIR devrildi! İstanbul'da trafik felç

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

'Atak' Brezilya'yı büyüledi

'Atak' Brezilya'yı büyüledi

Satın aldığı evde insana ait kafatası ve kemikler bulundu

Satın aldığı evde insana ait kafatası ve kemikler bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.