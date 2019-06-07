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Bodrum'da gündüz plajlar, gece cadde ve sokaklar doluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2019 10:27 | Son Güncelleme

BODRUM'da, Ramazan Bayramı tatiliyle birlikte gündüzleri plajlar, geceleri de kafetarya, restoran ve barlar tatilcilerle doluyor, cadde ve sokaklarda adım atacak yer kalmıyor.

Bodrum'da gündüz plajlar, gece cadde ve sokaklar doluyor

BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da, Ramazan Bayramı tatiliyle birlikte gündüzleri plajlar, geceleri de kafetarya, restoran ve barlar tatilcilerle doluyor, cadde ve sokaklarda adım atacak yer kalmıyor.
Dokuz günlük Ramazan Bayramı tatili için Bodrum'a gelenler, gündüzleri plajlarda vakit geçirirken akşamları ise cadde ve sokaklarda gezintiye çıkıyor. Barlar Sokağı olarak bilinen Cumhuriyet Caddesi'nde akşamları adeta insan seli oluşuyor. Barlar Sokağı, Kumbahçe Sahili ve Neyzen Tevfik Caddesi'nde bulunan kafetarya, restoran, bar ve eğelence merkezi gibi birçok işletme tamamen dolarken, çok sayıda tatilci oturacak yer bulamayınca, sadece yürüyüş yaparak otellerine geri dönmek zorunda kalıyor. Çarşı merkezinde dolaşan tatilciler sokak sanatçılarını ilgiyle izlerken, bazıları ise karikatürlerini çizdiriyor. Bazı tatilciler ise sandalet, sünger ve Bodrum'a özgü diğer hediyelik eşya satan dükkan ve sokak satıcılarının önünde yoğunluk oluşturuyor.
Cevat Şakir Caddesi ve Neyzen Tevfik Caddesinde uzun araç kuyrukları oluşuyor. İlçenin diğer mahallelerinden ilçe merkezine gelen minibüsler tam dolu şekilde çalışıyor. Yol üzerinden minibüslere binmek isteyen tatilciler uzun süre boş minibüs geçmesini bekliyor. Taksiciler de bayram tatili dolayısıyla neredeyse durakta beklemeden yeni müşterilerini alarak yola çıkıyor. İlçe merkezindeki duraklarda tatilciler, zaman zaman uzun süre taksi beklemek zorunda kalıyor. Bodrum ilçe merkezinde akşam saatlerinde yaşanan yoğunluğun,tatilin son günü olan 9 Haziran Pazar günü itibariyle normale dönmesi bekleniyor.

FOTOĞRAFLI

Bodrum'da gündüz plajlar, gece cadde ve sokaklar doluyorBodrum'da gündüz plajlar, gece cadde ve sokaklar doluyorBodrum'da gündüz plajlar, gece cadde ve sokaklar doluyorBodrum'da gündüz plajlar, gece cadde ve sokaklar doluyor

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