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Bodrum’da gündüz vakti sokağa inen domuz sürüsü şok etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 14:37 | Son Güncelleme

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, gündüz vakti sokaklarda gezen domuzlar dikkat çekti.Bodrum’un Konacık Mahallesi’nde bir domuz sürüsü gündüz vakti sokağa indi.

Bodrum’da gündüz vakti sokağa inen domuz sürüsü şok etti

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, gündüz vakti sokaklarda gezen domuzlar dikkat çekti.
Bodrum’un Konacık Mahallesi’nde bir domuz sürüsü gündüz vakti sokağa indi. Alışveriş merkezinin etrafında dolanan domuzlar, çöp kutularında yiyecek aradı. Vatandaşların şaşkın bakışlarına aldırmadan sokak sokak gezen domuz sürüsü, Mustafa Osan adlı vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Domuzların sitelerin içine girmesi ve sokaklarda gezmesi vatandaşları şok etti. Yaklaşık 1 saat boyunca mahalle aralarında gezen ve Osan tarafından otomobille takip edilen domuzlar, daha sonra gözlerden kayboldu.
Kent merkezine inen domuz sürüsünü cep telefonuyla görüntüleyen Mustafa Osan, "Evden çıkıp arabamla çöp atmaya gidiyordum. Birden önüme domuz sürüsü çıktı. Arabada bebek de olduğu için aşağıya inemedim. Aracın önünde ilerlemeye başladılar. Korna çala çala onları şehrin dışına kadar kovaladım. Sokak ortasında çok yavaş bir şekilde hareket ediyorlardı" dedi.

Bodrum’da gündüz vakti sokağa inen domuz sürüsü şok etti

Bodrum’da gündüz vakti sokağa inen domuz sürüsü şok etti

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