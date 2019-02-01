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Bodrum'da güneş yüzünü gösterdi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 17:10 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde günlerdir etkili olan yağmurlu havanın ardından bugün güneş açtı.

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde günlerdir etkili olan yağmurlu havanın ardından bugün güneş açtı. Güzel havayı fırsat bilenler dışarı çıktı. Bodrum'da günlerdir etkili olan yağmurlu hava etkisini yitirdi. Bu sabah güneş yüzünü gösterirken, kentte hava sıcaklığı 17 dereceye kadar ulaştı. Güzel havayı fırsat bilen çok sayıda kişi, sahil kenarlarına indi. Çocuklarıyla dışarı çıkan aileler sahil yolunda yürüdü, parklarda eğlendi. Sahilde bulunan işletmelere oturanlar, manzaranın keyfini çıkardı. Bazı vatandaşlar şehir merkezine yakın kırlara ve tepelere giderek çiçek topladı. Baharın müjdecisi papatyalar da kentte kendini göstermeye başladı. İlçedeki tarihi ve ören yerlerinde açan bahar çiçekleri, kente renk kattı. Kültür turizmi için Bodrum'a gelen Uzakdoğulu turistler de güneşli havanın tadını çıkardı. Limanda gezintiye çıkan turistler, bol bol hatıra fotoğrafı çekti.

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