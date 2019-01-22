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Bodrum'da güneşli hava

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2019 15:53 | Son Güncelleme

BODRUM'da birkaç gündür etkili olan yağmurlu hava yerini güneşe bırakınca, vatandaşlar kendilerini dışarı attı.

Bodrum'da güneşli hava

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da birkaç gündür etkili olan yağmurlu hava yerini güneşe bırakınca, vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Çocuklarıyla sahile inen vatandaşlar, güzel havanın tadını çıkardı.
Bodrum'da birkaç gündür süren yağmurlu hava, yerini güneşli bir gökyüzüne bıraktı. Güzel havayı fırsat bilenler, başta Kumbahçe sahili olmak üzere kıyı şeridine akın etti. Sahildeki işletmelere oturanlar, güne güzel bir havada kahvaltı yaparak başladı. Bazı vatandaşlar, balıktan yeni dönen balıkçılardan taze balık aldı. Çocuklarıyla sahile inen vatandaşlar, temiz havada yürüdü. Barlar Sokağı olarak bilinen Cumhuriyet Caddesi ve Bodrum Limanı'nda insan yoğunluğu görüldü. Öğle saatlerinde gökyüzünü kaplayan bulutlar, hafif yağmur bıraksa da daha sonra güneş yine kendini gösterdi.
Meteoroloji yetkilileri, ilçede yarın öğle saatlerinden itibaren yeni bir yağışlı havanın etkili olmasının beklendiğini kaydetti. Perşembe gününün ilk saatlerinden itibaren ise güney yönden esen fırtınanın etkili olması bekleniyor.

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Bodrum'da güneşli havaBodrum'da güneşli havaBodrum'da güneşli havaBodrum'da güneşli hava

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