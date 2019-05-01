Bodrum'da havuzun denge tankına düşen köpek kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, havuzun 3 metre derinliğindeki denge tankına düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Torba Mahallesi'ndeki villanın havuzunun denge tankına bir köpeğin düştüğünü fark eden çevredeki vatandaşlar, yetkililerden yardım istedi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, köpeğin tanka düşmesi sonucu çamura saplandığını belirledi.

İtfaiye görevlileri, kapağı açık yaklaşık 3 metre derinliğindeki denge tankına merdivenle inerek köpeği kurtardı.

İlker Sarıöz'e ait "Şila" ismindeki köpek, sahibine teslim edildi.

