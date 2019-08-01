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Bodrum’da hükümlüler kıyı ve çevre temizliği yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 15:54 | Son Güncelleme

Bodrum’da denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler, Adaboğazı kıyısında çevre temizliği yaptı.Geçtiğimiz günlerde, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı ile Bodrum Belediyesi arasında imzalanan hükümlüler için özel protokolün ardından, Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ile 5 hükümlü Adaboğazı mevkiinde kıyı temizliği gerçekleştirdi.

Bodrum’da denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler, Adaboğazı kıyısında çevre temizliği yaptı.
Geçtiğimiz günlerde, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı ile Bodrum Belediyesi arasında imzalanan hükümlüler için özel protokolün ardından, Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ile 5 hükümlü Adaboğazı mevkiinde kıyı temizliği gerçekleştirdi. Temizlik sırasında ekibe Katı Atık Toplama Teknesi “Venüs” eşlik etti. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Koruma Kurulu tarafından hazırlanan “Hep Birlikte Temiz Bir Geleceğe” adı verilen proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmada kıyı ve çevre temizliği yapılırken, farkındalık oluşturmak amacıyla Bodrum Belediyesi tarafından yaptırılan “Lütfen çöp atmayın”, “Temizlemek bizim, korumak hepimizin görevi” ve “Temiz insan, temiz çevre” yazılı tabelalar da bölgeye yerleştirildi.
Ekiplerin çalıştığı sırada teknesinden ayrılarak kıyıya gelen Arif Aydın isimli kaptan; “Buraya tekne ile misafirlerimizi getirdik. Çalışan ekibi gördüm ve tebrik etmeye geldim. Başkanımızı müdürlerimizi tebrik ediyorum, çevreye güzel bir örnektir bu. Vatandaşlarımızın bu levhalara uyacağını ümit ediyorum. Ve güzel bir insanlık örneği içeren faaliyet yürütüyorsunuz tekrar sizleri tebrik ederim” dedi.
Toplanan atıklar daha sonra ayrıştırma amacıyla Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ne götürüldü.

Bodrum’da hükümlüler kıyı ve çevre temizliği yaptı

Bodrum’da hükümlüler kıyı ve çevre temizliği yaptı

Bodrum’da hükümlüler kıyı ve çevre temizliği yaptı

Bodrum’da hükümlüler kıyı ve çevre temizliği yaptı

Bodrum’da hükümlüler kıyı ve çevre temizliği yaptı

Bodrum’da hükümlüler kıyı ve çevre temizliği yaptı

Bodrum’da hükümlüler kıyı ve çevre temizliği yaptı

Bodrum’da hükümlüler kıyı ve çevre temizliği yaptı

Bodrum’da hükümlüler kıyı ve çevre temizliği yaptı

Bodrum’da hükümlüler kıyı ve çevre temizliği yaptı

Bodrum’da hükümlüler kıyı ve çevre temizliği yaptı

Bodrum’da hükümlüler kıyı ve çevre temizliği yaptı

Bodrum’da hükümlüler kıyı ve çevre temizliği yaptı
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